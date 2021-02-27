وزير الزراعة يتفقد مزارع الاستزراع السمكي والصوب الزراعية بنويبع- صور

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جنوب سيناء- رضا السيد:

أجرى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت جولة تفقدية بمدينة نويبع، لتفقد مزرعة الاستزراع السمكي وصوب الزراعات المحمية التابعة لمركز البحوث الزراعية بمدينة نويبع.

وأشاد وزير الزراعة بالجهود التي بذلها العاملون بالصوب الزراعية، لتحقيق هذا الإنجاز الذي يسهم في توفير الغذاء للمواطنين في مدينة نويبع وزائريها من السائحين المصريين والأجانب.

وأكد وزير الزراعة أن الوزارة مستعدة لتقديم كافة الدعم من أجل التنمية الزراعية وتشجيع الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية بمدينة نويبع، وبحث المطالب الزراعية لأهالي جنوب سيناء بشكل عام، وعلى رأسها المطالب التي تتعلق بملف تقنين الأراضي، وإنشاء المستشفى البيطري، ووحدة الكموسبت، وتسهيل إجراءات تراخيص مزارع الدواجن والمواشي ومراكب الصيد.

وقال الوزير إن الوزارة على استعداد للمساهمة في رفع كفاءة الأصول الزراعية بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء منافذ لمستلزمات الإنتاج والميكنة الزراعية بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لكافة الأنشطة الزراعية.

وأكد إن محافظة جنوب سيناء تشتهر بالسياحة ولديها إمكانيات أخرى زراعية كثيرة سيجري استغلالها لفتح آفاق جديدة للتنمية تسهم في توفير الغذاء وفرص عمل وتساعد على حياة الاستقرار بدو سيناء.