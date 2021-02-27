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وزير النقل لنواب الدقهلية: "استغلوني لعمل مشروعات تخدم المحافظة"

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وزير النقل لنواب الدقهلية: "استغلوني لعمل مشروعات تخدم المحافظة" وزير النقل لنواب الدقهلية: "استغلوني لعمل مشروعات تخدم المحافظة"

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04:08 م السبت 27 فبراير 2021

الدقهلية- رامي محمود:

طالب الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أعضاء مجلس النواب والشيوخ بالمحافظة باستغلال موقعه، واقتراح مشروعات تخدم المحافظة والارتقاء بمدينة المنصورة خاصة وأنها قبلة المصريين للعلاج والتعليم.

وقال الوزير: "المشاريع لن تضر بمدينة المنصورة، ونعمل على جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل وساعدوني أنفذ لأهالي الدقهلية مشروعات باعتباري أحد أبنائها".

وتطرق الفريق كامل الوزير، إلى مشروع سماد طلخا والمقرر إقامته على مصنع الدلتا للأسمدة والكيماويات، مقترحًا إقامة حديقة على أعلى مستوى داخل مشروع أرض السماد المزمع إقامته لخدمة أهالي مدينتي المنصورة وطلخا.

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