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تحمل 25 طن غاز.. انقلاب سيارة وإصابة قائدها في كفر الشيخ- صور

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تحمل 25 طن غاز.. انقلاب سيارة وإصابة قائدها في كفر الشيخ- صور تحمل 25 طن غاز.. انقلاب سيارة وإصابة قائدها في كفر الشيخ- صور

مصراوي Masrawy

04:07 م السبت 27 فبراير 2021

كفر الشيخ- إسلام عمار:

شهد الطريق الدولي الساحلي في كفر الشيخ، اليوم السبت، انقلاب سيارة فنطاس محملة بأطنان من الغاز المسال، أثناء توجهها إلى مصنع الغاز ببلطيم.

وكان اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، تلقى إخطارًا بانقلاب سيارة فنطاس تحمل رقم "ل ب ع" 7136 تابعة لشركة بترولية، محملة بـ 25 طن غاز مسال، على الطريق الدولي الساحلي، في اتجاهها لمصنع الغاز ببلطيم، ما أدى إلى إصابة سائقها إبراهيم متولي متولي.

ووجه المحافظ، بسرعة نقل السائق لمستشفى رشيد العام، وإرسال رافعات لإعادة السيارة لوضعها الطبيعي، ورفع الفنطاس المملوء بالغاز المسال.

وقال اللواء نور الدين، إنه بعد إعادة السيارة لوضعها الطبيعي، رافقتها 3 سيارات تابعة للحماية المدنية، لتأمين الغاز، وفي الوقت نفسه لم تتأثر حركة السيارات على الطريق الدولي الساحلي نظرًا لانقلاب السيارة على جانب الطريق.

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