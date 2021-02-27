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بالصور.. وزير يتفقد مطحن "عرابي" بالشرقية

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بالصور.. وزير التموين يتفقد مطحن "عرابي" بالشرقية بالصور.. وزير يتفقد مطحن "عرابي" بالشرقية

مصراوي Masrawy

04:06 م السبت 27 فبراير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

تفقد الدكتور علي المصيلحي، وزير والتجارة الداخلية، يرافقه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم السبت، مطحن "عرابي" التابع لمطاحن شرق الدلتا بمدينة الزقازيق؛ لمتابعة سير العمل بالمطحن ومراحل التشغيل المختلفة، والذي يعمل بقدرة تعاقدية تبلغ 500 طن قمح في اليوم الواحد، وينتج 400 طن طحن يوميًا، تساهم في إنتاج دقيق بلدي بنسبة استخراج 82%.

واستمع وزير التموين والوفد المرافق له لشرح تفصيلي حول قدرة المطحن، الذي تبلغ مساحته الكلية 8 آلاف متر مربع، فيما تبلغ مساحة المباني 2384 مترًا مربعًا، ويضُم المطحن 182 عاملًا، فضلًا عن صوامع مُلحقة بالمطحن سعتها التخزينية 9000 طن، وتحتوي على 32 خلية.

وأوضح مدير المطحن، أنه جرى تطويره بمعرفة إحدى الشركات الأجنبية عام 2004، وإجراء صيانة له بالجهود الذاتية للشركة في عام 2015، منوهًا بأن إنتاجية المطحن تُغطي مراكز ومدن "أبو كبير– ديرب نجم– بلبيس– مشتول السوق– كفر صقر– أولاد صقر".

وأكد الوزير، أن شركة مطاحن شرق الدلتا تملك 14 مطحنًا، تخدم 8 محافظات هي "الشرقية– الدقهلية– شمال سيناء– جنوب سيناء– الإسماعيلية– السويس- بورسعيد– دمياط"، مشيرًا إلى أنه جاري إنهاء التراخيص الخاصة بزيادة السعات التخزينية لصومعتي " الإسماعلية– الزقازيق"، بإضافة خليتين لكل صومعة، بقدرة 5 آلاف طن للخلية الواحدة.

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