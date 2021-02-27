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الحبس سنة لصاحبة الـ"73 جنسي" بكفر الشيخ

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الحبس سنة لصاحبة الـ"73 فيديو جنسي" بكفر الشيخ الحبس سنة لصاحبة الـ"73 جنسي" بكفر الشيخ

مصراوي Masrawy

02:52 م السبت 27 فبراير 2021

كفر الشيخ- إسلام عمار:

قضت محكمة جنح بندر كفر الشيخ، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمود منصور، بمعاقبة صاحبة المقاطع الإباحية، والمعروفة إعلاميًا بصاحبة الـ73 مقطع إباحي، بالحبس عاما مع الشغل، وتغريمها 200 جنيه.

تعود التفاصيل إلى شهر أكتوبر 2019، عندما جرى فتح تحقيق في اتهامات "م. ع. أ"، 36 عامًا، جزار، ويقيم قرية الحمراوي، بكفر الشيخ، لزوجته بممارسة الزنا، وإقامة علاقة غير مشروعة خلال إقامتها بإحدى الدول العربية، بعد تحصله على مقاطع، وصور إباحية، تظهر فيها مع آخر، وكذا حصوله على محادثات صوتية مع نفس الشخص، تؤكد صحة ما جاء في المحضر.

وبسؤال الزوج قال إنه في نهاية شهر رمضان الماضي، وعقب حصول زوجته على إجازة تلقى على هاتفه عبر تطبيق واتس آب من رقم هاتف بنطاق الدولة العربية، محادثات نصية بينها وبين أحد الأشخاص، وتحتوي على عبارات جنسية، بجانب تلقيه 73 مقطعًا إباحيًا تظهر فيه المتهمة بصوتها مع نفس الشخص.

وقال في أقواله إن هناك 135 مكالمة صوتية، و49 محادثة، تثبت إقامتها علاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص من أبناء مركز الرياض.

وبناء عليه حرر المحضر رقم 8 أحوال بتاريخ 1 سبتمبر 2020 في مباحث الإنترنت بطنطا، وكذا حرر محضر رقم 3826 لسنة 2020، إداري قسم أول شرطة كفر الشيخ.

بسبب 73 فيديو.. استدعاء جزار اتهم زوجته بممارسة الرذيلة في كفر الشيخ
قرار جديد من النيابة بشأن اتهام زوجة بتصوير 73 مقطعًا إباحيًا في كفر الشيخ
النيابة تتخذ قرارًا في اتهام زوجة بالزنا وتصوير 73 مقطعًا إباحيًا
مواطن يتهم زوجته بالزنا: شاهدتها في 73 مقطعًا إباحيًا وأنكرت

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مصراوي Masrawy

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