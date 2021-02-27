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مصراوي Masrawy

الدقهلية- رامي محمود:

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اليوم السبت، أن مشروع تحيا مصر المنصورة لا يستهدف إدخال موارد لوزارة النقل، بل يخصص دخله للمشروعات التنموية والخدمية بنطاق محافظة الدقهلية ومشروعات النقل.

وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي، لاستعراض مشروع تحيا مصر المنصورة: "هذا المشروع لا يدخل مليمًا واحدًا منه لوزارة النقل أو هيئة السكة الحديد"، مشيرًا إلى أنه ليس لديه مانع في أن يمول هذا المشروع من صندوق تحيا مصر، مقترحًا بأن يجري إنشاء صندوق تحيا مصر بالدقهلية يساهم فيه أعضاء مجلس النواب والشيوخ ورجال الأعمال والمجتمع المدني لتمويل تلك المشروعات.

وكشف "الوزير" عن وجود تعليمات من القيادة السياسية باستغلال الأراضي الفضاء المملوكة للسكك الحديدية وأراضي أملاك الدولة والشركات المفلسة المملوكة للدولة في كل عواصم المحافظات التي ليس بها طهير صحراوي.

وأعلن عن إقامة مركز ثقافي على أعلى مستوى يواكب العصر من مكتبات إلكترونية ودار للسينما والمسرح بالمنصورة بأرض المحلج.

وأكد الوزير تخصيص قيمة تذكرة الحديقة بأرض الهابي لاند بعد تطويرها للمستشفيات، لتطويرها والارتقاء بالمنظومة الطبية بالمحافظة.