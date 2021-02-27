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طافية فوق مياه النيل.. تحديد هوية صاحبة الجثة العائمة بدمياط

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طافية فوق مياه النيل.. تحديد هوية صاحبة الجثة العائمة بدمياط طافية فوق مياه النيل.. تحديد هوية صاحبة الجثة العائمة بدمياط

مصراوي Masrawy

03:23 م السبت 27 فبراير 2021

دمياط- محمد إبراهيم:

توصلت مباحث دمياط اليوم السبت، إلى هوية صاحبة الجثة التي جرى العثور عليها طافية فوق مياه نهر النيل بمنطقة الرطمة.

وتبين أنها تدعى ليلى حسين، وتبلغ من العمر 70 عامًا، في الوقت الذي تباشر فيه النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

وعثر عدد من الأهالي على الجثمان، وأخطرت قوات الأمن التي انتقلت إلى موقع البلاغ للتعرف على ملابساته وأسبابه.

وكثفت قوات الأمن جهودها للتوصل إلى تفاصيل الواقعة، وجرى استدعاء عدد من شهود العيان، بعد انتشال الجثمان الذي جرى إيداعه في مشرحة المستشفى التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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