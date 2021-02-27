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تعليم بورسعيد: 814 طالبًا بالصف الأول الثانوي لم يدخلوا على منصة الامتحانات

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تعليم بورسعيد: 814 طالبًا بالصف الأول الثانوي لم يدخلوا على منصة الامتحانات تعليم بورسعيد: 814 طالبًا بالصف الأول الثانوي لم يدخلوا على منصة الامتحانات

مصراوي Masrawy

03:17 م السبت 27 فبراير 2021

بورسعيد- طارق الرفاعي:

قال الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، إن 814 طالبًا بالصف الأول الثانوي لم يتمكنوا من الدخول إلى جلسة الامتحان عن طريق الشريحة لأداء امتحان الفصل الدراسي الأول.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن نسبة دخول الطلاب على منصة الامتحان ببورسعيد بلغت 83%، وجرى مد فترة امتحان اللغة العربية حتى الساعة 12 بقرار من غرفة العمليات المركزية الوزارية، مؤكدًا أنه جرى عمل محاضر جماعية للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان.

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، قد أعلنت تسجيل حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا بين صفوف طلاب الصف الأول الثانوي أثناء أدائهم امتحانات الفصل الدراسي الأول، وأنه جرى التعامل مع الحالة طبقًا للبروتوكولات الصحية المتبعة بالتنسيق مع مديرية الصحة.

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