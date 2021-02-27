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نافيا زيادة أسعاره.. وزير : احتياطي الفول يكفي حتى نهاية العام

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نافيا زيادة أسعاره.. وزير التموين: احتياطي الفول يكفي حتى نهاية العام نافيا زيادة أسعاره.. وزير : احتياطي الفول يكفي حتى نهاية العام

مصراوي Masrawy

02:31 م السبت 27 فبراير 2021

كتب- محمد سامي:

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من الفول يكفي حتى نهاية العام، نافيا وجود زيادة في أسعاره أو وجود نقص في المعروض.

جاء ذلك خلال تفقده يرافقه محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب لمطحن عرابي بعد عمليات تطويره و التابع لشركة مطاحن شرق الدلتا التى تعد أكبر شركات الطحن على مستوى ومنطقة الشرق الأوسط.

وأشار المصيلحي إلى أن الوزارة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في إطار خطتها تكوين مخزون استراتيجي من السلع فتحت باب الاستيراد، كما قررت منع تصدير البقوليات إلا المعلبة أو الكميات المتعاقد عليها مسبقا حتى لا تخسر مصر أسواقها التصديرية.

وأكد المصيلحي، على أن السلع ستكون متوافرة ومتاحة للمواطنين خلال معارض" أهلا رمضان" بأسعار مناسبة وبتخفضيات تتراوح 15% إلى 35%، موضحا أن الوزارة لديها استراتيجية لتطوير قطاع المطاحن ورفع مستوى سلاسل إنتاج الخبز المدعم ،حيث أن انخفاض كفاءة الطحن يؤثر على كفاءة الدقيق المستخدم لإنتاج رغيف الخبز.

وأضاف أن المطحن يقع في منطقة الزقازيق على مساحة 8 آلاف متر مربع وتبلغ السعة التخزينية للمطحن نحو 10 آلاف طن قمح خام كما زادت قدرات الطحن بعد التطوير لتصل إلى 400 طن يوميا لإنتاج الدقيق البلدي 82% بجهود ذاتية بلغت 3 ملايين جنيه.

وأوضح وزير التموين، أن الشركة تملك 14 مطحنا وتخدم 8 محافظات هي: (الشرقية - الدقهلية - شمال سيناء - جنوب سيناء - الإسماعيلية - السويس - بورسعيد - دمياط)، وتبلغ طاقة الإنتاج 950 ألف طن سنويا.

وتابع أنه تم الانتهاء من الدراسات الفنية لتطوير مطحن دمياط لرفع طاقة الطحن لتبلغ 300 طن يوميا وجاري طرح كراسة الشروط، متوقعا الانتهاء منه خلال العام الحالي بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه، لافتا إلى أنه سيتم إضافة صومعتين للمطحن بطاقة تخزينية تصل 10 آلاف طن.

وأوضح أن الشركة انتهت منذ شهرين من إنشاء ورشة لتصنيع معدات المطاحن في المنطقة الصناعية بمحافظة الإسماعيلية بتكلفة بلغت 8 ملايين جنيه.

وعلى جانب آخر، أشار وزير التموين إلى أنه في إطار التعاون مع وزارة النقل لتفعيل نقل الأقماح بالسكك الحديدية تم طرح الأعمال الخاصة بمد وصلة السكك الحديدية المغذية للأقماح لصوامع الإسماعيلية، وجاري مراجعة المستندات الخاصة لصومعة سندوب تمهيدا للطرح، كما أنه جاري إنهاء التراخيص الخاصة بزيادة السعات التخزينية لصومعتي الإسماعيلية والزقازيق بإضافة خليتين لكل صومعة بقدرة 5 آلاف طن للخلية.​

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