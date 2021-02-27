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غرف عزل داخل الكليات أثناء الامتحانات بجامعة بورسعيد

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غرف عزل داخل الكليات أثناء الامتحانات بجامعة بورسعيد غرف عزل داخل الكليات أثناء الامتحانات بجامعة بورسعيد

مصراوي Masrawy

02:29 م السبت 27 فبراير 2021

بورسعيد- طارق الرفاعي:

أدى طلاب كلية الحقوق بجامعة بورسعيد، اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول في ظل إجراءات احترازية مشددة، حفاظًا على صحة الطلاب.

وأشار الدكتور علاء الدين حامد، عميد كلية الحقوق ورئيس جامعة بورسعيد الأسبق، إلى أنه جرى الاستعداد مبكرًا للامتحانات، والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، خاصة تطهير وتعقيم اللجان وكافة المنشآت الجامعية قبل وبعد دخول الطلاب، وارتداء الكمامات والتباعد، ومنع تبادل الأدوات.

وقال الدكتور جلال سالم، نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون التعليم والطلاب، إنه جرى توفير بدل وقائية وتجهيز غرف عزل داخل كل كلية أثناء سير امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأشار خلال تفقده سير الامتحانات بكلية الحقوق، يرافقه عميد الكلية إلى أن كل طالب لديه مشكلة صحية أو لأحد أفراد أسرته لابد أن يخطر الجامعة عبر أي وسيلة اتصال متاحة، وسيجرى إجراء الامتحان له في غرفة العزل، وفي حالة رغبته في الاعتذار عن دخول الامتحان لظروفه الصحية عليه أن يتقدم باعتذار على أن يجري إجراء الامتحان له خلال أشهر الصيف.

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