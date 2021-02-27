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بينهم أجنبي.. مصرع وإصابة 4 في حادث تصادم أمام " موسى" بالسويس

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بينهم أجنبي.. مصرع وإصابة 4 في حادث تصادم أمام "عيون موسى" بالسويس بينهم أجنبي.. مصرع وإصابة 4 في حادث تصادم أمام " موسى" بالسويس

مصراوي Masrawy

02:08 م السبت 27 فبراير 2021

السويس- حسام الدين أحمد:

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 2 آخران بينهما أجنبي، إثر تصادم سيارة ملاكي بالحاجز الخرساني بطريق "رأس سدرـ موسي" ونقل رجال الإسعاف المصابين لمستشفى السويس العام والمتوفين للمشرحة.

كان الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق إسعاف السويس، قد تلقى بلاغًا من غرفة العمليات بتصادم سيارة ملاكي يستقلها 4 أشخاص بالحاجز الخرساني أمام مزار عيون موسى السياحي.

ودفع مرفق الإسعاف بخمس سيارات، وأفادت المعاينة بأن السيارة رقم "8961 ط ج ف" اصطدمت بالحاجز الخرساني عقب انفجار الإطار الأمامي.

وأسفر الحادث عن إصابة 2 بينهما شخص يحمل الجنسية البريطانية، وتوفي 2 آخران، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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