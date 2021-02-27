اشتباه في حالة إصابة بـ"كورونا" بين طلاب الصف الأول الثانوي ببورسعيد

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بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، برئاسة دكتور نبوي باهي، اليوم السبت، تسجيل حالة اشتباه بإصابة طالب بفيروس كورونا بين صفوف طلاب الصف الأول الثانوي، أثناء أدائهم امتحانات الفصل الدراسي الأول، وجرى التعامل مع الحالة طبقًا للبروتوكولات الصحية المتبعة بالتنسيق مع مديرية الصحة.

وأشارت المديرية، في تقريرها عن اليوم الأول لامتحانات الصف الأول الثانوى العام، إلى أن إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي يبلغ 5324 طالبًا، منهم 4211 طالبًا بالمدارس الحكومية، و802 طلاب بالمدارس الخاصة، بينما يبلغ إجمالي طلاب المنازل 294 طالبًا، وإجمالي حالات الدمج 17 طالبًا، وعدد المدارس الحكومية التي جرى بها الامتحان 24 مدرسة، وعدد المدارس الخاصة 8 مدارس.

وأكدت على أنه لم يجري تسجيل أي شكاوى تخص صعوبة أسئلة الامتحان، وجرى مد فترة الامتحان حتى الساعة 12 بقرار من غرفة العمليات المركزية الوزارية، كما جرى عمل محاضر جماعية للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان إلكترونيًا.