عبر الفيديو كونفرانس.. تجديد حبس مالك المركب الغارق بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية– محمد عامر:

أمر المستشار محمد هندي، رئيس محكمة جنح أول العامرية بالإسكندرية، اليوم السبت، بتجديد حبس "م.ع" مالك المركب الغارق ببحيرة مريوط، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل الخطأ.

وأجريت الجلسة بنظام "الفيديو كونفرانس" بقسم شرطة العامرية أول بسبب الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا، لتوافر قاعة مجهزة إلكترونيًا به، بحضور عدد من أسر المجني عليهم.

ونفى المتهم في بداية الجلسة جميع التهم المنسوبة إليه، وقررت أسر الضحايا الذين حضروا الجلسة عدم توجيه أي اتهام للمذكور، فيما طالب محامي المتهم بإخلاء سبيل موكله بأي ضمان مالي إلا أن المحكمة أصدرت قرارها باستمرار حبسه ١٥ يومًا.

كانت النيابة العامة أخلت سبيل المذكور في وقت سابق بضمان محل إقامته، نظرًا لظروفه الإنسانية وللمشاركة في دفن زوجته وابنته، ثم استدعته في اليوم التالي، وأمرت بحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيق.

كان مركب يقل 20 شخصًا، من عائلة واحدة، تعرض للغرق، مساء الاثنين الماضي، أثناء عودتهم من رحلة ترفيهية "زردة" بإحدى الجزر ببحيرة مريوط غربي الإسكندرية.

وأسفر الحادث عن مصرع 14 شخصًا غرقًا، معظمهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و9 أعوام، وإصابة 6 آخرين خرجوا من المستشفى عقب تلقيهم العلاج اللازم.