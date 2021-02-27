وزير النقل يصل الدقهلية ويداعب نائب بالبرلمان: "عارفك انت"- صور

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مصراوي Masrawy

الدقهلية- رامي محمود:

وصل الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ظهر اليوم السبت، إلى مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، لوضع حجر أساس مشروع تحيا مصر المنصورة.

واستقبل وزير النقل عددًا من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، وداعب "الوزير" فور وصوله النائب وحيد فودة، عضو مجلس النواب عن مدينة المنصورة، والذي استقبله لتعريفه به ليرد الوزير: "أنا عارفك انت".

ومن المقرر أن يعقد الوزير مؤتمرًا صحفيًا لشرح المشروع الذي يقام على قطع أراضي ملك هيئة السكك الحديدية.

ويجري التنفيذ وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي صدق على المشروع لتنفيذه على أرض ملك هيئة السكك الحديدية بمدينة طلخا، أرض الثلاجة وأرض حديقة الهابى لاند.

ويقام المشروع على مساحة إجمالية تبلغ حوالى 136000 متر مربع ، ويضم عدد من المشروعات تشمل "مشروع المنصورة جيت" على أرض طلخا، ويتكون من برج تجاري سكني ترفيهي وحديقة عامة وبرج تجاري إداري وأبراج سكنية تجارية.

ومشروع "المنصورة جراند" على أرض الثلاجة وهو عبارة عن "اثنين برج تجاري/ إداري/ سكني"، ومشروع "المنصورة بلازا" على أرض الهابى لاند وسكن ونادي السكة الحديد ويتكون من مركز طبي إداري استثماري وأبراج سكنية و2 فندق 4 نجوم و حديقة عروس النيل.

كما سيجرى تنفيذ مشروع المنصورة داون تاون على أرض الفرنساوي وهو مشروع سكني تجاري إداري يضم قصر الثقافة ومول تجاري وأبراج سكنية، بالإضافة لمشروع ممشى أهل مصر بطول 1500 متر يمتد من مبنى محافظة الدقهلية إلى كوبري طلخا.