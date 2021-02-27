وزير القوى العاملة يسلم 10 آلاف وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة بالإسكندرية- صور

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الإسكندرية– محمد عامر:

سلم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، يرافقه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، 10 آلاف وثيقة تأمين تكافلي للصيادين والعمالة غير المنتظمة بالإسكندرية.

يأتي ذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة"، والتأمين ضد الحوادث الشخصية والعجز الكلي والجزئي بالتعاون مع شركة مصر للتأمين.

وشملت زيارة وزير القوى العاملة للإسكندرية تسليم 24 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة، وفرتها مديرية القوي العاملة من شركات القطاع الخاص بالمحافظة.

وافتتح الوزير ندوة لدمج العمالة العائدة من الخارج في سوق العمل المصري، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.