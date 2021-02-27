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بالصور.. لجان طبية بلجان امتحانات الترم الأول في جامعة كفر الشيخ

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بالصور.. لجان طبية بلجان امتحانات الترم الأول في جامعة كفر الشيخ بالصور.. لجان طبية بلجان امتحانات الترم الأول في جامعة كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

01:35 م السبت 27 فبراير 2021

كفر الشيخ- إسلام عمار:

أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم السبت، توفير لجنة طبية بلجان الامتحانات للمتابعة، والمساعدة الفورية، والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة .

ووفق بيان جامعة كفر الشيخ، انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعة، اليوم، فيما تفقد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2020 - 2021 بكليتي الزراعة والصيدلة.

جاء ذلك رفقة الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور رمضان الدوماني عميد كلية الصيدلة، والدكتور يحيى عيد، القائم بأعمال عميد كلية الزراعة.

وتابع رئيس الجامعة اللجان والطلاب، واطلع على توفير الرعاية الكاملة للطلاب، بما يضمن توفير وسائل الراحة، وانتظام سير الامتحانات وتهيئة المُناخ النفسي المناسب، كما تحدث مع الطلاب حول الورقة الامتحانية وحثّهم على التركيز والاجتهاد، متمنيًا التوفيق والنجاح للطلاب.

وأكد "دسوقي" أن إدارة الجامعة اتخذت الاحتياطات الطبية اللازمة حفاظًا على سلامة، وصحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، بداية من دخول بوابات الحرم الجامعي.

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