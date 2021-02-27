بالصور.. تشييع جنازة رئيس جامعة الزقازيق السابق بمسقط رأسه في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

شيع أهالي محافظة الشرقية، اليوم السبت، جثمان الدكتور خالد عبدالباري، رئيس جامعة الزقازيق السابق، بمقابر الأسرة بمنطقة الروبيكي، بمدينة العاشر من رمضان.

شارك في تشييع الجثمان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق الحالي، والدكتور وليد ندا، مدير مستشفيات جامعة الزقازيق، وأسرته وأقاربه وطلابه.

وتوفي الدكتور خالد عبدالباري، الأستاذ المتفرغ بقسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب البشري والرئيس الأكاديمي لجامعة "هيرتفوردشاير" البريطانية بالعاصمة الإدارية الجديدة، فجر اليوم السبت.