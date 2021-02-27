مصدر بتعليم سوهاج: الطلاب يواجهون مشكلة في الدخول على منصة امتحانات الثانوية

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مصراوي Masrawy

سوهاج– عمار عبدالواحد:

أفاد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، أن هناك مشكلة تواجه طلاب الصف الأول الثانوي العام وتحول دون دخولهم إلى المنصة الإلكترونية لأداء امتحان اللغة العربية عبر التابلت، المقرر أدائه، اليوم السبت.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أنه جرى مد وقت امتحان اللغة العربية من قِبل وزارة التربية والتعليم لتمكين الطلاب من الدخول على المنصة وأداء الامتحان.

وأشار المصدر، إلى أنه سيجري تحرير محاضر للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان بسبب "السيستم"، لإثبات حقهم في دخول الامتحان مرة أخرى عند تحديد الوزارة الموعد الجديد.

جدير بالذكر، أنه كان مقرر أن يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي العام، اليوم السبت، امتحان مادتي اللغة العربية والأحياء.