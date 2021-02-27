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ضبط 10 مكامير فحم مخالفة للاشتراطات البيئية في القليوبية

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ضبط 10 مكامير فحم مخالفة للاشتراطات البيئية في القليوبية ضبط 10 مكامير فحم مخالفة للاشتراطات البيئية في القليوبية

مصراوي Masrawy

01:19 م السبت 27 فبراير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

ضبطت مباحث شرطة المسطحات في القليوبية خلال حملة مكبرة، اليوم السبت، عددًا من المخالفات البيئية، منها مكامير مخالفة للاشتراطات، ومصنعين يمثلان خطرًا على البيئة والصحة العامة، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد ياسر منصور رئيس شرطة المسطحات في القليوبية، بشن حملة مكبرة، بالتنسيق مع الطب البيطري، وإدارات البيئة، أسفرت عن ضبط 10 مكامير فحم لعدم وجود سجل الحالة البيئية، والمواد والمخلفات الخطرة، وعدم توافر مهمات الوقاية للعاملين، والتخلص غير الآمن من المخلفات الخطرة بالمخالفة لقانون حماية البيئة.

وجرى ضبط مصنعين بدون ترخيص، يمثلان خطرًا على الصحة العامة، ضبط بهما 4982 كرتونة منظفات، و700 كرتونة سجائر بدون بيانات مجهولة المصدر، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

كما جرى ضبط 7 محلات جزارة تقوم بالذبح خارج المجازر الحكومية، وجرى التحفظ على مضبوطات بلغت 95.5 كيلو جرام لحوم ذبحت خارج المجازر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

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