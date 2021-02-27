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11 يومًا في البحر.. رحلة البحث عن ضحايا المركب الغارق في بورسعيد

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11 يومًا في البحر.. رحلة البحث عن ضحايا المركب الغارق في بورسعيد 11 يومًا في البحر.. رحلة البحث عن ضحايا المركب الغارق في بورسعيد

مصراوي Masrawy

01:13 م السبت 27 فبراير 2021

بورسعيد- طارق الرفاعي:


تواصل الأجهزة والجهات المعنية جهود البحث عن ضحايا "اللنش" الغارق بغاطس البحر المتوسط أمام سواحل محافظة بورسعيد وعلى متنه 5 أشخاص، لليوم الحادي عشر على التوالي.


ونجحت جهود فرق الإنقاذ في انتشال جثة محمد السيد محمود الخنيني، 37 عامًا، قبل أن يُعثر على جثة ماهر جابر خله عبيد، 47 عامًا على شاطئ رفح جنوب قطاع غزة، ومازالت فرق الإنقاذ تواصل جهودها للعثور على جثث الـ3 الآخرين.


وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد أن الجهات المعنية وسعت دائرة البحث عن باقي ضحايا الحادث في المنطقة الممتدة من شرق منطقة بالوظة حتى العريش، والتعامل مع حسابات التيارات المائية التي قد تكون دفعت بباقي جثامين الشهداء.


ودفعت وزارة البترول بالقاطرة "أحمد فاضل" للمشاركة في أعمال البحث الجارية عن جثامين الضحايا وجرى إنزال وحدة غطس يجي التحكم بها عن بعد، كما وجه الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بخروج فرقتي إنقاذ والقاطرة "مصاحب 4" للبحث عن الجثامين.


وكان "لنش إبراهيم رجب"، قد خرج مساء الثلاثاء قبل الماضي، لأداء إحدى الخدمات التابعة لشركة خدمات بحرية، بتوصيل طرد قطع غيار إلى سفينة حاويات بغاطس البحر المتوسط، وعليه شخصان من التوكيل الملاحي وهما "محمود السيد، وماهر جابر"، و2 من البحارة وهما "صلاح، ومحمد الخنيني"، وسائق اللنش ويدعى "رجب صبح"، إلا أن اللنش انقلب بهم وغرق.

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