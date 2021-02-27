وفاة زوجة رئيس الجمهورية الأسبق صوفي أبو طالب والجنازة عصرًا بالفيوم

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مصراوي Masrawy

الفيوم– حسين فتحى:

توفيت وفية العطفي زوجة الدكتور صوفي أبوطالب رئيس الجمهورية الأسبق عن عمر يناهز 87 عامًا، وهي شقيقة الدكتور جمال العطفي وزير الثقافة الأسبق ووكيل مجلس الشعب.

ولدت زوجة الرئيس الأسبق، في محافظة أسيوط وتنتمي لأسرة عريقة بها، وتزوجت رئيس الجمهورية صوفي أبو طالب قبل سفره لفرنسا لدراسة القانون في بداية الأربعينات من القرن الماضي.

وقال الدكتور أحمد صوفي أبو طالب، إن جنازة والدته تقام بقرية أبو طالب بمركز طامية في الفيوم.

وخلال العام الماضي ذكرت الحاجة وفية العطفي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أنها كانت على علاقة وطيدة بجيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات وابنها جمال، وكان الرئيس السادات يأتي إلى منزلهم بحي جاردن سيتي، وأنه حضر عقد قرآن ابنتها "نعمت" بفندق "مينا هاوس" بالهرم.