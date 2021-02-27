بالصور.. إغلاق 6 كافتيريات جرى تحويلها ملاهي ليلية في جمصة

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مصراوي Masrawy

الدقهلية- رامي محمود:

أغلقت رئاسة مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، 6 كافتيريات بنطاق المدينة لإقدام أصحابها على تغيير النشاط وتحويلها لملاهي ليلية .

وقال اللواء ضياء الدين عبدالحميد، رئيس مدينة جمصه، إن رئاسة المدينة شنت حملة مكبرة على الكافيهات غير الملتزمة بتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن الحملة أسفرت عن إغلاق 6 كافتيريات بنطاق مدينة جمصة، لعدم الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية، ومخالفة شروط الترخيص، وتحويل الكافتيريات إلى ملاهي ليلية.