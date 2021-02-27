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بالصور.. ٣٤ ألف طالب بالثانوية العامة يؤدون امتحانات الترم الأول في أسيوط

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بالصور.. ٣٤ ألف طالب بالثانوية العامة يؤدون امتحانات الترم الأول في أسيوط بالصور.. ٣٤ ألف طالب بالثانوية العامة يؤدون امتحانات الترم الأول في أسيوط

مصراوي Masrawy

12:45 م السبت 27 فبراير 2021

أسيوط- محمود عجمي:

انطلقت اليوم السبت، داخل مدارس محافظة أسيوط امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي "أون لاين" وسط إجراءات احترازية للوقاية من .

وشهدت لجان الامتحانات التزام الطلاب بارتداء الكمامات، كما حرص أولياء أمور الطلاب على التواجد أمام أبواب اللجان للاطمئنان على أبنائهم.

وتفقد محمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، لجان الامتحان بإدارة أبوتيج يرافقه علاء خضراوي مدير إدارة الأمن، وسامى المصري مدير إدارة أبوتيج التعليمية، للاطمئنان على أعمال سير الامتحان ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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