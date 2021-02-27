مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم بأسوان

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مصراوي Masrawy

أسوان– إيهاب عمران:

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 10 آخرين، فى حادث تصادم اليوم السبت، بالطريق الزراعي "أسوان- القاهرة".

تلقى اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز كوم أمبو، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل بالطريق الزراعي "أسوان- القاهرة"، أمام قرية جعفر الصادق التابعة لكوم امبو، وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين.

وأضاف الدكتور محمد الدخيلي مدير عام مرفق إسعاف أسوان، أنه فور ورود بلاغ بالحادث، جرى الدفع بـ11 سيارة إسعاف لموقع الحادث، ونقل جثث المتوفين إلى مشرحة كوم أمبو، ونقل المصابين إلى مستشفيات كوم امبو المركزي، وأسوان الجامعي.