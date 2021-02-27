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بالصور.. "مصراوي" داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة الأزهر في أسيوط

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بالصور.. "مصراوي" داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة الأزهر في أسيوط بالصور.. "مصراوي" داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة الأزهر في أسيوط

مصراوي Masrawy

12:38 م السبت 27 فبراير 2021

أسيوط- محمود عجمي:

تفقد الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع الوجه القبلي، اليوم السبت، لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات البنات الإسلامية وعدد من كليات البنين بفرع أسيوط.

بدأت جولة نائب رئيس الجامعة بتفقد الامتحانات بكلية الشريعة الإسلامية والشريعة والقانون واللغة العربية والخدمة الاجتماعية وأصول الدين، مشددًا على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة داخل لجان الامتحانات.

وقال الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع الوجه القبلي، إن الامتحانات بدأت بجميع كليات الجامعة وسط ظروف استثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالكليات من تعقيم قبل بدء الامتحانات والتباعد بين الطلاب في اللجان وقياس درجات الحرارة للطلاب قبل دخول الامتحانات وارتداء الكمامة قبل دخول اللجان.

وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أن 23 كلية بالإضافة إلى المعاهد الجديدة تجرى بها الامتحانات، ويجري متابعتها بصفة مستمرة للوقوف على سير الامتحانات بشكل آمن.

وأضاف الدكتور محمد أحمد أبو نبوت عميد كلية البنات الإسلامية بأسيوط، أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بمختلف شعب كلية البنات خاصة وأن أكثر من 7000 طالبة يؤدون الامتحانات بمختلف الشعب.

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مصراوي Masrawy

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