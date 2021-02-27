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بحضور وزراء وفنانين.. افتتاح مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالأقصر-

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بحضور وزراء وفنانين.. افتتاح مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالأقصر- فيديو بحضور وزراء وفنانين.. افتتاح مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالأقصر-

مصراوي Masrawy

12:33 م السبت 27 فبراير 2021

الأقصر- محمد محروس:

افتتح وزيري السياحة والآثار والتضامن الاجتماعي ومحافظ الأقصر مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال"، والتي تعد أول مستشفى متخصص لعلاج أورام الأطفال بالمجان في صعيد ، بحضور نجوم الفن والرياضة ورجال أعمال.

وقال محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إن الصرح الطبي الجديد "مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال" بمحافظة الأقصر يقع بجوار مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بمدينة طيبة بالأقصر، ويضم عيادات خارجية لاستقبال الصغار الذين يعانون من المرض أو المشتبه في إصابتهم، ويوجد بالعيادة فريق متخصص من الاستشاريين والأخصائيين في علاج أورام الأطفال.

وأوضح الدكتور هاني حسين مدير عام مستشفيات شفاء الأورمان لعلاج السرطان، أن المستشفى الجديد يضم قسم متكامل للجراحة وقسم متكامل للعلاج الإشعاعي، وقسم للأشعة المختلفة والمسح الذري بأنواعه.

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