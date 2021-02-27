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بسبب خلاف على شقة مستأجرة.. مقتل عامل في مشاجرة بالإسكندرية

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بسبب خلاف على شقة مستأجرة.. مقتل عامل في مشاجرة بالإسكندرية بسبب خلاف على شقة مستأجرة.. مقتل عامل في مشاجرة بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

12:18 م السبت 27 فبراير 2021

الإسكندرية– محمد عامر:

قُتل عامل طعنًا بسلاح أبيض في مشاجرة بعزبة محسن بمنطقة المنتزه شرق الإسكندرية، بسبب خلاف على شقة بعقار ملك والده ومحاولته طرد مستأجرة.

تلقى قسم شرطة المنتزه ثالث بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول "مصطفى.م" 24 عامًا، عامل، مصابًا بجرح طعني بالصدر وكدمات بالرأس، وتوفي عقب ذلك.

انتقل ضباط مباحث القسم إلى المستشفى المشار إليه، وتبين من الفحص نشوب مشاجرة بين كل من المجني عليه وشقيقه "أحمد.م" 35 عامًا، عامل، طرف أول، و"ص.ع"، 35 عامًا، خادمة، و"م.ف" 47 عامًا، سائق، وم.م" 35 عامًا، صاحب محل طرف ثان.

وتبين من التحريات استعانة مالك عقار بنجليه المجني عليه والثاني، لطرد خادمة من شقة تستأجرها بعقار ملكه، بزعم سوء سلوكها، ما دفعها للاستعانة بالرابع والخامس، للتصدي لهم.

ووفقًا للتحريات، نشبت مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة، ما أسفر عن إصابة المجني عليه بجرح طعني في الصدر وكدمات بالرأس ومقتله.

ألقي القبض على طرفي المشاجرة، وتحرر المحضر اللازم بقسم شرطة المنتزه ثالث.

وأمر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وتشريح جثة المجني عليه، وتفريغ كاميرات المراقبة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

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