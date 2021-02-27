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ضبط 8 أطنان أسماك ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية

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ضبط 8 أطنان أسماك ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية ضبط 8 أطنان أسماك ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية

مصراوي Masrawy

12:01 م السبت 27 فبراير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

شنت مباحث بالقليوبية، اليوم السبت، حملة مكبرة، أسفرت عن ضبط ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بها 8 أطنان أسماك ماكريل، ومقطعات دواجن بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربي مدير الأمن، إخطارًا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، بورود معلومات عن وجود ثلاجة بها أسماك ودواجن مجهولة المصدر يشتبه في عدم صلاحيتها.

جرى شن حملة مكبرة أسفرت عن مداهمة الثلاجة، وعثر بها على 8 طن أسماك ماكريل، ومقطعات دواجن بدون مستندات، ومجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

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