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بالصور.. 28 ألف طالب يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة أسوان

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بالصور.. 28 ألف طالب يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة أسوان بالصور.. 28 ألف طالب يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة أسوان

مصراوي Masrawy

11:55 ص السبت 27 فبراير 2021

أسوان– إيهاب عمران:

انطلقت اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة أسوان، والتي يؤديها 28 ألف طالب وطالبة، بمختلف كليات الجامعة والتي يبلغ عددها 18 كلية ومعهد .

وقال الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة، خلال تفقده لجان الامتحانات بكليات فرع صحاري، إن الجامعة اتخذت كافة الاستعدادات والإجراءات الاحترازية، لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول طبقًا لتوجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات.

وتأكد الدكتور أحمد غلاب من توفير كافة الاحتياجات للطلاب لضمان حسن سير أعمال الامتحانات، وتوفير قاعات جيدة التهوية للجان الامتحانات، ومراعاة تطبيق التباعد الاجتماعي لمسافة متر ونصف بين كل طالب، مع ارتداء الكمامات الطبية وتوفير المطهرات وأدوات التعقيم داخل كل لجنة مع قياس درجة الحرارة للطلاب عند الدخول بمختلف الكليات والتواصل مع لجان إدارة الأزمات مباشرة.

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