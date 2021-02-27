بالصور.. رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد لجان الامتحانات بمجمع العلوم الإنسانية

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الإسكندرية– محمد عامر:

أجرى الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، يرافقه نائبه لشئون التعليم والطلاب الدكتور هشام جابر، اليوم السبت، جولة تفقدية لامتحانات الفصل الدراسي الأول، بمجمع العلوم الإنسانية.

واطمأن رئيس الجامعة على انتظام الامتحانات، والالتزام بالضوابط والمعايير الوقائية، مشددًا على توفر كافة سبل الدعم والأمن الصحي للطلاب.

ووجه قنصوه، عمداء الكليات بضرورة تعقيم قاعات الامتحانات قبل لجنة الامتحان، وبين كل امتحان وآخر أثناء اليوم، تحت إشراف مسئولي السلامة والصحة المهنية بالكليات.

وأكد على العمداء ضرورة اتباع أسس الوقاية، والتأكيد على تهوية المدرجات وقاعات الامتحانات بصورة جيدة، وترك جميع الأبواب والنوافذ مفتوحة بصفة دورية، وإغلاق جميع أماكن التجمعات.

وأشار قنصوه، إلى أنه يجوز للطلاب المتخوفين من أداء الامتحانات، نظراً للظروف الراهنة لجائحة كورونا التقدم بطلب للاعتذار عن أداء كافة الامتحانات المقررة للفصل الدراسي الأول قبل بدء الامتحانات.

وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية، أن الدراسة في الفصل الدراسي الثاني سوف تبدأ بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول مباشرة، وتستمر لمدة 15 أسبوعًا.

وبدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع كليات جامعة الإسكندرية، اليوم، وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد– 19".