إزالة مكمورة فحم مخالفة بقرية الرياض في دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط- محمد إبراهيم:.

شنت الوحدة المحلية لمدينة كفر البطيخ بدمياط، حملة لإزالة مكامير الفحم، والوقوف على مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير البيئية، بالتنسيق مع قوات الأمن.

أسفرت الحملة عن تنفيذ قرارات إزالة مكمورة فحم على مساحة 175 مترًا في قرية الرياض التابعة للمركز، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، لمنع تكرار تدشين المكامير.

ووجهت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، رؤساء المدن والقرى، في وقت سابق، بشن المزيد من الحملات، بالتعاون مع إدارة البيئة لإزالة مكامير الفحم بنطاق المدينة والقرى التابعة لها.