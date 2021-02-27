أحرقت النيران حلقه ووجهه.. إصابة مدرس في حريق شقة بالشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

أصيب مدرس، بحروق بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم السبت؛ إثر نشوب حريق في مسكنه بمدينة الزقازيق بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بنشوب حريق في وحدة سكنية بشارع "المحافظة" في الزقازيق، وجرت السيطرة على النيران وإخمادها.

فيما أسفر الحريق عن إصابة صاحب الشقة، ويُدعى "ياسر.أ.م.ع" 58 عامًا، مُدرس، بحروق في الحلق والوجه وفروة الرأس.

جرى نقل المصاب إلى مستشفى الزقازيق العام، لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.