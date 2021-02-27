دخلت أسفل المقطورة.. النيابة تعاين موقع تصادم سيارة شرطة بعربة نقل بطريق السخنة

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السويس- حسام الدين أحمد:

باشرت نيابة عتاقة في السويس التحقيق في حادث تصادم سيارة شرطة بسيارة نقل بمقطورة بطريق " السويس- السخنة"، والذي أسفر عن وفاة ضابط شرطة وإصابة مجند.

وانتقل فريق النيابة إلى موقع الحادث، وأفادت المعاينة أن السيارة النقل كانت متوقفة يمين الطريق دون وضع أي علامات تحذيرية.

وأثناء ذلك حاول المجند سائق سيارة الشرطة، مفاداة سيارة على الطريق إلا أنه اصطدم من الخلف بالسيارة النقل، وبسبب شدة الاصطدام حُشرت مقدمة السيارة والمحرك أسفل المقطورة، وتهشم "تابلوه" السيارة بالمقصورة الداخلية.

كان اللواء محمد الألفي مدير أمن السويس تلقى إخطارًا من إدارة تأمين الطرق اليوم السبت بتصادم سيارة شرطة، بأخرى نقل بمقطورة أمام ميناء السخنة في الاتجاه المؤدي للزعفرانة.

وانتقل فريق النيابة العامة إلى ثلاجة حفظ الموتى، وناظر جثمان العقيد أحمد السعيد النبي السيد 52 عامًا، بينما حالت حالة المجند مينا ماجد وديع 21 عامًا، دون مناقشته وسؤاله.

وقال مصدر طبي بمستشفى السويس العام إن المجند حالته خطيرة، وأصيب بكسر مضاعف في القدم اليمنى وقطع باللسان، وجروح متفرقة في الزراعين، وكدمات من أثر الاصطدام.

وطلبت النيابة العامة سرعة القبض على سائق السيارة النقل، وصرحت بدفن جثمان الضابط وتسليمه إلى أسرته، وتواصل أمن السويس مع أسرة الضابط والذين حضروا لاستلامه ودفنه بمسقط رأسه في محافظة الدقهلية.