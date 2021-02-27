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محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ومشروعات التطوير بـ 4 مدن

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محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ومشروعات التطوير بـ 4 مدن محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ومشروعات التطوير بـ 4 مدن

مصراوي Masrawy

11:44 ص السبت 27 فبراير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، جولة تفقدية على 4 مدن بالمحافظة، لمتابعة أعمال النظافة بالشوارع وإزالة الإشغالات، بالإضافة إلى تفقد المشروعات الجاري تنفيذها، لدفع الأعمال وتذليل المشكلات، والوقوف على نسب التنفيذ.

بدأ المحافظ جولته بمدينة بنها، تفقد خلالها أعمال تطوير ميدان كاميليا، وإنشاء جزيرة وسطى، بالإضافة إلى استغلال أسفل الكوبري الموجود على الرياح التوفيقي في إقامة باكيات للشباب، وموقف لسيارات السوزوكي.

والتقى المحافظ مهندسي الموقع، ووجه بضرورة توسعة الفتحات المرورية بالطريق لاستيعاب سيارات النقل، بالإضافة إلى تعديل الشكل الجمالي للجزيرة الوسطى لتتناسب مع عرض الطريق، كما تابع المحافظ أعمال إنشاء موقف السيارات والباكيات ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال لتسكين الباعة الجائلين، وإلزام سائقي السوزوكي بالوقوف داخل الموقف الجديد لمنع التكدسات المرورية والقضاء على المظاهر العشوائية التي يسببها الباعة الجائلين بالمنطقة.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد مداخل ومخارج مدينة قها، موجهًا بإزالة أكشاك مخالفة تتسبب في تعطيل الحركة المرورية وتشويه المظهر الجمالي للمدينة، كما كلف بضرورة إزالة القمامة من الشوارع.

واستكمل المحافظ الجولة بمدينة الخصوص وتفقد شوارع المدينة، ووجه برفع تراكمات القمامة بالشوارع أولا بأول ومنع ظاهرة النباشين والعربات الكارو.

كما تفقد المحافظ المحطة الوسيطة بمدينة الخصوص ووجه بزيادة المعدات لنقل القمامة من المقلب الوسيط إلى المقلب العمومي بالعبور.

واختتم المحافظ الجولة بزيارة شوارع مدينة القناطر الخيرية بداية من نزلة الدائري عند قرية باسوس، مرورًا بميدان الحادثة وقرية الخرقانية وأبو الغيط، موجهًا بمتابعة أعمال النظافة والإشغالات، ورصف الطرق الرئيسية ومتابعة أعمال دخول الغاز الطبيعي والصرف الصحي بقرى مدينة القناطر الخيرية.

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