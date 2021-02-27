بالصور.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول المؤجلة بجامعة المنصورة

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الدقهلية- رامي محمود:

انطلقت اليوم السبت، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات جامعة المنصورة، وسط إجراءات احترازية مشددة بدءًا من بوابات التعقيم الذاتي للطلاب، وحتى القاعات.

وتفقد الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس الجامعة، الإجراءات الاحترازية بحرم الجامعة والبوابات وأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليتى الهندسة والصيدلة.

رافقه خلال الجولة الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبدالعظيم، عميد كلية الهندسة، الدكتورة منال عيد، عميد كلية الصيدلة.

وشدد رئيس الجامعة خلال الجولة على اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية والكشف على الطلاب قبل دخول قاعات الامتحانات، وتحويل أى طالب يعاني من أعراض صحية إلى مستشفى الطلبة.