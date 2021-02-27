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صعوبات في دخول الطلاب على منصة امتحانات الثانوية العامة ببنها

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صعوبات في دخول الطلاب على منصة امتحانات الثانوية العامة ببنها صعوبات في دخول الطلاب على منصة امتحانات الثانوية العامة ببنها

مصراوي Masrawy

11:34 ص السبت 27 فبراير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

شهدت مدارس إدارة بنها التعليمية، اليوم السبت، صعوبة ومشكلات تقنية في الدخول على منصة امتحانات الفصل الدراسي الأول، للصف الأول الثانوي، ما تسبب في عدم قدرة عدد كبير من الطلاب على بدء الامتحان.

جاء ذلك تزامنًا مع زيارة اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية للجان الامتحانات بمدرستي الشيماء والثانوية بنات ببنها.

وقالت سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم، إن المشكلة مؤقتة، وتأتي نظرًا للضغط الكبير على منصة الامتحانات، موجهة رسالة طمأنينة للطلاب وأولياء أمورهم، بأنه جرى تهيئة المناخ المناسب والملائم الذي يسمح للطلاب بأداء الامتحانات.

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