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محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحان الفصل الدراسي الأول ببنها

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محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحان الفصل الدراسي الأول ببنها محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحان الفصل الدراسي الأول ببنها

مصراوي Masrawy

11:31 ص السبت 27 فبراير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم السبت، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي، بمدرسة بنها الثانوية الفندقية، والشيماء الثانوية بنات، والمدرسة الثانوية بنات بمدينة بنها.

رافق المحافظ خلال الجولة، المهندس علي عبدالستار رئيس مدينة بنها، وسماح السيد وكيل مديرية التربية والتعليم، والمهندس صادق السيد مدير عام التعليم الفني.

واطمأن المحافظ، على انتظام سير الامتحانات بالمدرسة وتوفير المستلزمات الوقائية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، والحرص على سلامة الطلاب والمراقبين، وتوفير الجو النفسي الملائم لأداء الامتحانات لسلامة الطلاب.

ووجه المحافظ بضرورة التعقيم والتطهير الدائم لكافة اللجان والمقرات قبل وبعد الامتحان، وارتداء الكمامات من قبل الطلاب والعاملين والملاحظين واتخاذ كافة التدابير.

وأشاد محافظ القليوبية، بوعي المواطنين وأولياء أمور الطلاب والتزامهم بكافة الاجراءات والتدابير الوقائية بعدم التكدس والزحام أمام لجان الامتحان لمنع انتشار العدوى، حرصًا على مصلحة الطلاب والجميع، مشيرًا إلى أن المحافظة اتخذت إجراءات احترازية ووقائية مشددة لتوفير أقصى درجات الأمان والسلامة للطلاب خلال أداء الامتحانات.

ويؤدي الامتحانات من طلاب الصف الأول الفندقي 365 طالبًا، والصف الرابع 91 طالبًا موزعين على 31 لجنة، وعدد طلاب الصف الأول الثانوي 45684 موزعين على 2265 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

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