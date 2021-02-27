تعطل الإنترنت خلال امتحانات الصف الأول الثانوي بالمنيا.. ووكيل الوزارة: "لا تأجيل"

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

المنيا- محمد النادي:

تعطلت شبكة الإنترنت اليوم السبت، أثناء أداء طلاب الصف الأول الثانوي في محافظة المنيا، الامتحانات في يومها الأول.

وتسبب تعطل الإنترنت، في حدوث بلبلة بين الطلاب، ما أدى إلى انتشار شائعة تأجيل الامتحانات، الأمر الذي نفاه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، محمد الرشيدي، وأكد استمرار الامتحانات.

وأوضح الرشيدي، أن ما جرى تداوله حول تأجيل امتحانات الصف الأول الثانوي، عارٍ من الصحة، وأن هناك مشكلة في الاتصال بشبكة الإنترنت، وأبلغ الوزارة بها، وجاري العمل على حلها.