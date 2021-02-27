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البحرين تؤيد البيان السعودي بشأن "مقتل خاشقجي"

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البحرين تؤيد البيان السعودي بشأن "مقتل خاشقجي" البحرين تؤيد البيان السعودي بشأن "مقتل خاشقجي"

مصراوي Masrawy

11:10 ص السبت 27 فبراير 2021

المنامة- (د ب أ):

أعربت مملكة البحرين عن تأييدها لما ورد في بيان وزارة الخارجية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي

وأكّدت البحرين في بيان عن وزارة خارجيتها أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا)، السبت، على "أهمية الدور الأساسي للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، وما تضطلع به من سياسة الاعتدال اقليميا وعربيا ودوليا، وما تبذله من جهود في تعزير الأمن والاستقرار الإقليمين، وتعزيز النماء الاقتصادي العالمي".

كما أعربت عن رفضها لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة، وفق البيان.

كانت الخارجية السعودية اصدرت أمس الجمعة، بيانًا رفضت فيه بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس به بشأن جريمة مقتل خاشقجي.

وأشارت الوزارة إلى أن "حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولايمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة".

كان تقرير استخباراتي أمريكي تم رفع السرية عنه زعم أن ولي العهد السعودي وافق على عملية أفضت إلى مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي في عام 2018.

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