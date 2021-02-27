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الشرقية– فاطمة الديب:

أعلن المكتب الإعلامي بديوان عام محافظة الشرقية، تأجيل زيارة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والتي كان مُقررًا لها تمام الساعة الحادية عشر صباح اليوم السبت، لمدة ساعة ونصف؛ لمشاركة الوزير والمحافظ في جنازة الدكتور خالد عبدالباري، الرئيس السابق لجامعة الزقازيق.

وتوفي الدكتور خالد حسن عبدالباري، الرئيس السابق لجامعة الزقازيق والأستاذ المتفرغ بقسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب البشري والرئيس الأكاديمي لجامعة "هيرتفوردشاير" البريطانية بالعاصمة الإدارية الجديدة، فجر اليوم السبت.

وقال الدكتور طارق عبدالباري، الشقيق الأصغر للراحل، إن جنازة شقيقه ستشيع ظهر اليوم السبت، بمقابر الأسرة بمنطقة "الروبيكي" بالعاشر من رمضان.