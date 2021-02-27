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وزير يشارك في جنازة رئيس جامعة الزقازيق بالشرقية

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وزير التموين يشارك في جنازة رئيس جامعة الزقازيق بالشرقية وزير يشارك في جنازة رئيس جامعة الزقازيق بالشرقية

مصراوي Masrawy

11:09 ص السبت 27 فبراير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

أعلن المكتب الإعلامي بديوان عام محافظة الشرقية، تأجيل زيارة الدكتور علي المصيلحي، وزير والتجارة الداخلية، والتي كان مُقررًا لها تمام الساعة الحادية عشر صباح اليوم السبت، لمدة ساعة ونصف؛ لمشاركة الوزير والمحافظ في جنازة الدكتور خالد عبدالباري، الرئيس السابق لجامعة الزقازيق.

وتوفي الدكتور خالد حسن عبدالباري، الرئيس السابق لجامعة الزقازيق والأستاذ المتفرغ بقسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب البشري والرئيس الأكاديمي لجامعة "هيرتفوردشاير" البريطانية بالعاصمة الإدارية الجديدة، فجر اليوم السبت.

وقال الدكتور طارق عبدالباري، الشقيق الأصغر للراحل، إن جنازة شقيقه ستشيع ظهر اليوم السبت، بمقابر الأسرة بمنطقة "الروبيكي" بالعاشر من رمضان.

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