بدء امتحانات النقل للتعليم الفني بالوادي الجديد

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الوادي الجديد– محمد الباريسي:

بدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالتعليم الفني بأنواعه، اليوم السبت، في محافظة الوادي الجديد وسط إجراءات احترازية لمواجهة كورونا.

وقال الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه تفقد غالبية لجان إدارة الخارجة التعليمية، للتأكد من مدى التزام اللجان بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتجهيزات الموضوعة للامتحانات، لافتًا إلى أن جميع اللجان بالمحافظة ملتزمة بالإجراءات الاحترازية من حيث الكمامات والتباعد بين المقاعد في اللجان إلى جانب أعمال التعقيم والتطهير.

وأكد النيلي، أن غدًا الأحد ستبدأ لجان امتحانات الثانوية العامة للصف الأول والثاني بنفس الإجراءات، للحفاظ على صحة وسلامة التلاميذ والطلبة.