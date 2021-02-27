محافظ القاهرة للمواطنين: نتخذ جميع الإجراءات للحفاظ على سلامة الطلاب

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بدء امتحانات الترم الأول بنظام التابلت للصفين الأول والثاني الثانوي بمدرسة سارة تقي الله الرسمية للغات بإدارة الوايلي التعليمية للاطمئنان على حسن سير الامتحانات دون أي عقبات.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الامتحان في مادتي اللغة العربية والأحياء، وتضم المدرسة 194 طالبا موزعين على 14 لجنة منهم 7 لجان للصف الأول و7 للصف الثاني الثانوي.

وأشار محافظ القاهرة، خلال الجولة، إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب والالتزام بتجهيز المدارس وتعقيم اللجان يوميا قبل بدء الامتحانات مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة، بالإضافة إلى تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان بحيث لا يزيد عدد الطلاب باللجنة عن 12 طالبا لمراعاة المسافات البينية بينهم.

وقد أشاد المحافظ بالتزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات حرصا على الصحة العامة.

وطمأن المحافظ أولياء الأمور بأن الدولة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحفاظ على سلامة أبنائهم.

ووجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بعقد غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحانات والتصدي الفوري لأي شكوى حرصا على مصلحة الطلاب.