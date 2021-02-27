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مسئولو جهاز "حدائق أكتوبر" يتفقدون سير العمل بالمشروعات المختلفة بالمدينة

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مسئولو جهاز "حدائق أكتوبر" يتفقدون سير العمل بالمشروعات المختلفة بالمدينة مسئولو جهاز "حدائق أكتوبر" يتفقدون سير العمل بالمشروعات المختلفة بالمدينة

مصراوي Masrawy

10:40 ص السبت 27 فبراير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروعات والشركات المنفذة، عددا من المشروعات، لمتابعة سير العمل فيها، وخطة جهاز المدينة بالقطاعات المختلفة.

واستهل مصطفى، ومرافقوه الجولة، بتفقد عدد من مشروعات الإسكان المختلفة بالمدينة، ومنها مشروع سكن بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي، ومشروع ٢٦٢ عمارة "إسكان اجتماعي"، ومنطقة ٣٩٠ فداناً "إسكان اجتماعي"، ومشروعات المدينة المختلفة، مؤكداً ضرورة المتابعة المستمرة للأعمال الجاري تنفيذها وحل جميع المشكلات، والالتزام بالمواعيد المقررة للانتهاء من الأعمال بالمشروعات بالكفاءة والجودة المطلوبة.

كما تفقد مسئولو جهاز حدائق أكتوبر، المحاور والطرق الرئيسية بالمدينة، حيث تشمل الأعمال الجاري تنفيذها رفع كفاءة الطرق لبعض الشوارع والطرق الرئيسية بجانب تنفيذ طبقة الأسفلت بالمشروعات الجارى تنفيذها.

وفي سياق متصل، أشار المهندس محمد مصطفى، إلى أنه تم زراعة مساحة حوالي 5 آلاف م٢ مسطحات خضراء، لتكون متنفسا لسكان المشروعات السكنية المختلفة، مضيفاً أنه تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمنطقة دهشور ومناطق إبني بيتك، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وكلف رئيس جهاز حدائق أكتوبر، الإدارات المختصة بالدفع بفرق النظافة لأعمال تطهير المدارس بالمدينة لمكافحة انتشار المستجد، وذلك تزامنا مع استئناف العام الدراسي 2020/2021.

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