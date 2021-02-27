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بالصور.. هدم مبنى مخالف لإنشاء مسجد ببورسعيد

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بالصور.. هدم مبنى مخالف لإنشاء مسجد ببورسعيد بالصور.. هدم مبنى مخالف لإنشاء مسجد ببورسعيد

مصراوي Masrawy

10:36 ص السبت 27 فبراير 2021

بورسعيد- طارق الرفاعي:

شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة بورسعيد، حملة اليوم السبت، لهدم وإزالة التعديات على أملاك الدولة بمنطقة القابوطي بحي الضواحي، والتي تعيق البدء في إنشاء مسجد كبير تابع لوزارة الأوقاف.

وأشار اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، إلى أنه جرى تنفيذ القرار رقم 37 لسنة 2021 بهدم وإزالة مبنى من دورين، كان يعيق بناء مسجد بمنطقة القابوطي منذ عام 2014، ولم تتمكن مديرية الأوقاف من تسلم الأرض المخصصة للمسجد، بسبب تلك التعديات.

وأكد على أن المبنى كان يستخدم كمقهى مخالف وسكن في ذات الوقت، وأنه فى ظل تعنت المتعدي ورفض إخلاء الأرض على الرغم من التنبيه عليه عدة مرات، فقد جرى تحويله إلى النيابة العسكرية، وإزالة المبنى.

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