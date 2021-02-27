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المُشدد 3 أعوام 4 متهمين بسرقة مصنع منسوجات في الشرقية

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المُشدد 3 أعوام 4 متهمين بسرقة مصنع منسوجات في الشرقية المُشدد 3 أعوام 4 متهمين بسرقة مصنع منسوجات في الشرقية

مصراوي Masrawy

10:34 ص السبت 27 فبراير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، اليوم السبت، خفيران ومقاول ونقاش بالسجن المُشدد 3 أعوام لكلٍ منهم؛ لاتهامهم بسرقة كمية من الأقمشة من داخل مصنع منسوجات بدائرة قسم أول العاشر من رمضان.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من "ع.م.ب" 40 عامًأ، صاحب مصنع منسوجات بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم أول العاشر من رمضان، بأنه أثناء إجراء جرد المخازن المملوكة له اكتشف وجود عجز في كمية الأقمشة وسرقة كمية كبيرة.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلً من "ر.م.ح" 27 عامًا، خفير بالمخازن، و"إ.م.م" 25 عامًا، خفير خصوصي، و"م.ح.أ" 51 عامًا، مقاول، و"ح.م.ح" 27 عامًا، نقاش، مُقيمين جميعًا بمدينة العاشر من رمضان، وجرى ضبطهم، وبحوزة الأول بندقية آلية، وبمواجهتهم أرشدوا عن جزء من الأقمشة متحصلات السرقة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق.

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