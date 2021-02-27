بعد 6 أشهر من الزفاف.. شاب يخنق زوجته الحامل حتى الموت في قنا

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مصراوي Masrawy

قنا- عبدالرحمن القرشي:

عثرت الأجهزة الأمنية بمركز أبوتشت شمالي قنا، اليوم السبت على جثة ربة منزل، بها آثار ضرب وخنق بقرية الخوالد التابعة لمركز أبوتشت.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، بالعثور على جثة "أمورة. ع" 24 عامًا، ربة منزل، بها اثار ضرب وخنق، داخل منزلها بقرية الخوالد.

وكشفت تحريات المباحث بإشراف المقدم أحمد عبدالحق، وكيل فرع البحث الجنائي في أبوتشت، أن زوج المجني عليها ويدعى "بهاء.أ" 31 عاما، متهم بارتكاب الواقعة، وخنق زوجته بعد 6 أشهر من الزواج، وتبين أن القتيلة حامل في الشهر الثاني.

جرى ضبط المتهم، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.