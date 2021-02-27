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أخفتها في الفاكهة.. ضبط سيدة حاولت تهريب المخدرات لابنها المسجون في قنا

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أخفتها في الفاكهة.. ضبط سيدة حاولت تهريب المخدرات لابنها المسجون في قنا أخفتها في الفاكهة.. ضبط سيدة حاولت تهريب المخدرات لابنها المسجون في قنا

مصراوي Masrawy

10:14 ص السبت 27 فبراير 2021

قنا- عبدالرحمن القرشي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة قوص بقنا، ربة منزل، لاتهامها بمحاولة إدخال مواد مخدرة لابنها المسجون داخل مقر المركز.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من العميد جمال سالمان، مأمور مركز شرطة قوص، بضبط "هويدا. ض.ا"، 44 عامًا ربة منزل، أثناء محاولتها إدخال مخدرات لابنها "حسان. ا.ح" 21 عاما، المحبوس في قضية مخدرات.

وكشفت التحريات أن المتهمة وضعت المخدرات داخل الفاكهة، إلا أنه جرى ضبطها خلال التفتيش، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، التي قررت حبس المتهمة على ذمة التحقيقات.

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