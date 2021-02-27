أخبار عاجلة

ندوة الأوقاف: الدعوة إلى الله يجب أن تكون عن بصيرة وأن تُؤخذ من أهل الاختصاص -
منذ الإعلان الرابع.. طلب إحاطة للحكومة بسبب تباطؤ تسليم شقق الإسكان الاجتماعي -
ارتفاع حرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس النصف الأول من الأسبوع المقبل -
بمساحة 5 أفدنة.. محلية النواب تطالب التنمية المحلية بتقرير بشأن توقف مجمع خدمات المطرية -
"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية -
رسالة بكلمة "عزل".. الصحة تكشف آلية تسجيل حالات العزل المنزلي لكورونا -
مؤتمر عن فنون القتال بجامعة حلوان بمشاركة وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة -
تدخل سريع لوضع حل رادع.. أول تحرك برلماني تجاه حوادث غرق مراكب الصيد -
يونيسف: جائحة كورونا أغلقت مدارس تضم 168 مليون طفل لمدة عام تقريبا -
"قومي المرأة" يشيد بتعيين أول مستشارة في منصب أمين عام شئون المرأة بقضايا الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول في بني سويف- صور

Print
انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول في بني سويف- صور انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول في بني سويف- صور

مصراوي Masrawy

10:12 ص السبت 27 فبراير 2021

بني سويف- حمدي سليمان:

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول في مدارس بني سويف، بدءًا من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، اليوم السبت، وسط إجراءات احترازية ووقائية لمجابهة عدوى .

وجرى توفير كواشف طبية لقياس حرارة الطلاب، والالتزام بارتداء الكمامات قبل الدخول، والتأكيد على التلاميذ بإحضار متعلقاتهم الشخصية، فضلًا عن إجراءات التطهير والتعقيم التي جرت قبل بدء اللجان، والالتزام بنشر لافتات توعية بالإجراءات الاحترازية داخل المدارس لزيادة الوعي لدى الطلاب والعاملين، ووضع علامات تباعد عند مداخل المدارس.

وأوضحت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه جرى التشديد على اتباع كافة الإجراءات الإحترازية، وتجهيز غرفة عزل بكل مدرسة كإجراء احترازي.

unnamed

34271b3f97.jpg

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية

"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية

القوى العاملة: تحصيل 1.5 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض

القوى العاملة: تحصيل 1.5 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض

نائب رئيس "المصري الديمقراطي": قانون الشهر العقاري يحتاج لنظرة شاملة وحوار مجتمعي "فيديو"

نائب رئيس "المصري الديمقراطي": قانون الشهر العقاري يحتاج لنظرة شاملة وحوار مجتمعي "فيديو"

مصر للطيران تنظم دورة تدريبية للعاملين بالمحطات الداخلية عن السلامة

مصر للطيران تنظم دورة تدريبية للعاملين بالمحطات الداخلية عن السلامة

شبكة عيون الإخبارية