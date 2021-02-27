انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول في بني سويف- صور

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مصراوي Masrawy

بني سويف- حمدي سليمان:

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول في مدارس بني سويف، بدءًا من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، اليوم السبت، وسط إجراءات احترازية ووقائية لمجابهة عدوى فيروس كورونا.

وجرى توفير كواشف طبية لقياس حرارة الطلاب، والالتزام بارتداء الكمامات قبل الدخول، والتأكيد على التلاميذ بإحضار متعلقاتهم الشخصية، فضلًا عن إجراءات التطهير والتعقيم التي جرت قبل بدء اللجان، والالتزام بنشر لافتات توعية بالإجراءات الاحترازية داخل المدارس لزيادة الوعي لدى الطلاب والعاملين، ووضع علامات تباعد عند مداخل المدارس.

وأوضحت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه جرى التشديد على اتباع كافة الإجراءات الإحترازية، وتجهيز غرفة عزل بكل مدرسة كإجراء احترازي.