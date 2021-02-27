مصرع ربة منزل وإصابة والدها وطفليها في حادث سير بالشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

لقيت ربة منزل، مصرعها، فيما أصيب طفليها ووالدها بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم السبت؛ إثر انقلاب دراجة "توك توك" بطريق "النوافعة– كفر صقر" بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزي، بوصول كل من وردة السيد، 25 عامًا، ربة منزل، مُقيمة جزيرة "مطاوع" بكفر صقر، جثة هامدة، وإصابة والدها "السيد.ع.س" 60 عامًا، وطفليها "رانيا" 7 أعوام، و"عمرو" 5 أعوام، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين انقلاب "توك توك" كانت الأسرة تستقله بطريق "النوافعة– كفر صقر" ما أسفر عن وفاة الأم وإصابة والدها وطفليها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.