بالكمامة..طلاب أولى ثانوي يتوافدون على لجان الامتحانات في بورسعيد- صور

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

توافد طلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، على مدارس المحافظة لأداء امتحان الفصل الدراسي الأول في مادتي اللغة العربية والأحياء إلكترونيًا وورقيًا لمن لم يتسلم "التابلت المدرسي".

وبدأ امتحان اللغة العربية الساعة 9 صباحًا ويمتد حتى الـ10 والنصف، كما يبدأ امتحان الأحياء الساعة 11 ونصف ولمدة 45 دقيقة.

والتزم الطلاب بارتداء الكمامات الطبية، في الوقت الذي وفرت المدارس المواد المطهرة، واتبعت الإجراءات الاحترازية خاصة مسافات التباعد داخل اللجان.

ويسمح لطلاب المرحلة الثانوية في الامتحانات الإلكترونية استخدام خاصية تقسيم الشاشة للاطلاع على الكتب الـpdf والمصادر المتاحة كون أن الامتحان بنظام الـ"open book"، كما أنه مسموح لطلاب المرحلة الثانوية اصطحاب كتاب الوزارة الأصلي أو صورة منه ويمكن للطالب كتابة ملاحظاته به وليس ملاحظات آخرى، بينما غير مسموح اصطحاب كتب خارجية أو ملازم.

ووجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قيادات التعليم باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تحافظ على صحة وسلامة الطلاب.